Um homem identificado por Fábio Profirio da Silva, 30 anos, foi morto a tiros e a golpes de faca no ramal do Mucuripe, região do ramal Toco Preto, zona rural de Sena Madureira.

De acordo com informações repassadas pela Polícia, Fábio estava dentro de sua residência quando foi surpreendido e não teve chances de defesa.

O crime teria ocorrido na noite de ontem (25), porém o corpo só foi removido no início da tarde de hoje. A polícia esteve no local e após colher informações realizou algumas diligências na localidade, porém o autor do crime ainda não foi preso.

Até o presente momento, ninguém soube informar a motivação do crime. A polícia vai ouvir testemunhas e trabalhar para capturar o assassino o mais breve possível.

