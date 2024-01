Fomentar a educação e promover a geração de emprego e renda têm sido pautas fundamentais para o governo do Acre, que vem desenvolvendo políticas públicas que alcancem as parcelas mais fragilizadas da população.

Com esse objetivo, o Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapac), desenvolveu o programa Mães da Ciência, que foi apresentado ao governador Gladson Cameli na última quinta-feira, 25, no Palácio Rio Branco, na capital acreana.



O projeto tem o objetivo de incentivar mulheres que cuidam sozinhas dos filhos, as mães solo, que não tenham renda fixa, para que possam desenvolver um estudo específico ou criar um empreendimento, por meio de bolsas de pesquisa.



“O Estado desenvolve mais uma política importante de inclusão, como vai ser o Mães da Ciência, e no futuro vamos colher os frutos, com a geração de emprego e renda com projetos que vão ser desenvolvidos”, frisou o governador Cameli.

O Mães da Ciência vai ser executado por meio de emendas da então senadora Mailza Assis, da deputada federal Socorro Neri e uma contrapartida do Estado.

“É o primeiro programa de pesquisa do Brasil a pagar bolsas de pesquisa para mães que cuidam sozinhas dos filhos. A criação desse programa foi uma sugestão da vice-governadora Mailza, com o objetivo de incentivar o estudo e pesquisa entre o público-alvo, que são as mães solteiras”, explicou o presidente da Fapac, Moisés Diniz.

O programa vai ser desenvolvido por meio da Fapac, com o ensino superior, em que professores e pesquisadores vão auxiliar o desenvolvimento de projetos junto às selecionadas.

“Vamos iniciar o programa no primeiro semestre de 2024, vai ser uma oportunidade de fomentar e desenvolver a pesquisa científica para que essas mulheres continuem estudando e desenvolvam projetos que incentivem outras mulheres”, disse a coordenadora do programa, Nilsa Almeida.

Por Vitor Hugo Calixto-Agência de Notícias do Acre

Foto: José Caminha/Secom

