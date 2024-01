Durante a vigência da Operação PROTETOR das Fronteiras e Divisas, equipe policial do GRUPO ESPECIAL DE OPERAÇÕES EM FRONTEIRA- GEFRON, realizou na noite de ontem 25/01, apreensão de 14,2kg de Skunk (maconha geneticamente modificada ou supermaconha) que estava sendo transportado em um veículo pela Br-364 no município de Cruzeiro do Sul. Durante a ação 02 (duas) pessoas foram detidas e o prejuízo ao crime é de aproximadamente R$ 171.000,00

Por: GefronAcre

