A mãe de Daniel Alves divulgou fotos e vídeos da mulher que acusou o jogador de abuso sexual na Espanha. Por lei, a identidade da moça deveria ter sido preservada até o julgamento e, após a divulgação deste material, Lúcia Alves passou a ser fortemente criticada na internet. Agora, ela tem uma nova advogada e garantiu que vai provar a inocência dela e do filho.

No começo deste ano, Lúcia mostrou a identidade da moça que acusa Daniel Alves de abuso sexual. Ela alegou ter recebido os vídeos de uma fonte anônima: nas filmagens era possível ver a mulher ser divertindo.

“A mãe do Daniel Alves divulgou para dar a entender que a moça não tem trauma nenhum”, observa Fabíola Reipert. Lúcia Alves passou a ser investigada por crime de violação do sigilo e também de interferir no processo que corre na Espanha.

A nova advogada dela, Graciele Queiroz, falou com exclusividade com o Balanço Geral. Ela alega que Lúcia Alves não é ré em processo algum, mas que é importante ela ter uma defesa por conta do linchamento virtual. “Estamos falando de uma mãe, que está com seu filho preso em outro país, onde a mesma não consegue vê-lo”, explica a profissional. “Estou aqui para provar que ela foi induzida ao erro”, finaliza

por R7

