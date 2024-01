Na manhã desta sexta-feira, 26, um acidente envolvendo um carro e uma moto na avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco, deixou o motociclista Andriel da Silva Sorares, de 21 anos, com uma fratura na perna.

De acordo com testemunhas oculares, o incidente ocorreu quando o motorista do carro, Antônio Cunha Brozzio, saía de um estacionamento de uma clínica de exames. Ele cruzava a avenida Getúlio Vargas, com a intenção de acessar a rua Milton Matos. No mesmo momento, Andriel da Silva trafegava em sua moto no sentido centro/bairro, quando foi surpreendido pela manobra do carro.

Ao perceber a situação, Andriel tentou evitar o impacto levantando a perna esquerda, mas não foi o suficiente para evitar a colisão. O condutor do carro, Abalado com a situação, permaneceu no local do acidente.

Antônio Cunha Brozzio afirmou que o motociclista estava em alta velocidade, o que impossibilitou uma reação rápida para evitar o choque. A vítima, Andriel da Silva Sorares, foi prontamente socorrida e encaminhada para atendimento médico, onde foi diagnosticada com uma fratura na perna.

A polícia esteve no local para realizar os procedimentos necessários e apurar as circunstâncias do acidente.

Por AcreOnline.net

