Na noite da última quarta-feira, 24, um acidente resultou na morte de um motociclista em frente ao terminal urbano de Rio Branco.

De acordo com relatos, o condutor da motocicleta colidiu frontalmente com um ônibus, resultando em um impacto tão severo que a vítima não conseguiu sobreviver. O acidente ocorreu em circunstâncias ainda não esclarecidas.

As autoridades estão investigando para determinar as causas exatas do incidente. A identidade do motociclista e mais detalhes sobre o acidente podem ser divulgados à medida que as investigações avançam.

Por AcreOnline.net

