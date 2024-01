Um acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (25), no Km 415, entre duas carretas, causa grande congestionamento próximo ao município de Jaru.

De acordo com informações, uma carreta seguia sentido Porto Velho e outra, em sentido contrário e, no trecho informado, colidiram frontalmente, causando incêndio instantâneo dos veículos.

Não se sabe as causas do acidente. Não há informações sobre feridos no local.

por: ContilNet

