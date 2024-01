Na tarde da última quarta-feira (24), uma tragédia ocorreu em Tarauacá, no interior do Acre, uma adolescente de 17 anos. M.M.S. perdeu a vida em um crime de feminicídio cometido pelo companheiro, identificado como José Francenildo Costa, também conhecido como “Moreno da Banca”.

A jovem foi encontrada sem vida na rua Lauriete Borges, nas proximidades da rotatória do bairro do Triângulo. Informações obtidas junto ao delegado de Tarauacá, Valdinei Soares da Costa, revelam que a vítima foi atacada com 18 facadas, sendo seis nas costas, duas no braço direito, uma no esquerdo e outra no seio. A motivação para o crime ainda é desconhecida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas infelizmente, ao chegar ao local, a jovem já estava sem vida. Após a identificação do autor do crime, a Polícia Civil agiu rapidamente, localizando José Francenildo Costa na BR-364, sentido Feijó, cerca de 14 km de distância de Tarauacá, próximo à ponte do Igarapé Esperança. O indivíduo foi preso em flagrante e agora está à disposição da justiça, respondendo pelo crime de feminicídio.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram