Na manhã desta quinta-feira, 25, por volta das 5 horas, o Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio no bairro Saboeiro. Seis militares responderam, deslocando-se para o local em viaturas de salvamento e de combate a incêndio.

Ao chegarem à residência afetada, uma casa de madeira com aproximadamente 35 metros quadrados, os bombeiros depararam-se as chamas devorando a estrutura. Apesar dos esforços e do combate direto com mangueiras, não foi possível recuperar qualquer bem material.

A casa, onde residiam quatro pessoas – uma mulher, seus dois filhos e um neto – foi totalmente consumida pelo fogo. Uma das moradoras, filha da proprietária, relata que retirou seu filho e irmão do local por volta das 4:40, após perceber as ameaças de sua mãe de atear fogo na residência.

De acordo com informações fornecidas pela filha da proprietária, a mãe passou a noite consumindo bebida alcoólica e estava ameaçando incendiar a casa.

A própria proprietária, sob o efeito do álcool, confessou ser a responsável pelo incêndio. As informações prestadas pela solicitante serão alvo de investigação para esclarecer os detalhes do ocorrido. Felizmente, a residência era isolada, o que impediu que o fogo se alastrasse para outras casas na vizinhança.

Por: Juruá Online

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram