Nesta quinta-feira, 25, a Polícia Civil do Acre (PCAC), que atua em Assis Brasil, realizou uma operação policial de grande impacto, culminando no cumprimento de quatro mandados de prisão. Três dos detidos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menores, uma vez que havia menores de idade presentes nos locais onde as substâncias ilícitas eram comercializadas.

A ação policial abrangeu os bairros Bela Vista e Cascata, ambos identificados como redutos de uma facção criminosa local. Os alvos da operação eram suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e organização criminosa, o que motivou a investigação conduzida pela Polícia Civil.

Um dos indivíduos detidos já estava sob investigação adicional por suposto envolvimento em disparos de arma de fogo em via pública, agravando ainda mais a gravidade das acusações.

“A operação é parte de uma estratégia mais ampla para combater a criminalidade na região, com foco especial no tráfico de drogas e nas atividades de facções criminosas. A Polícia Civil, através de seus esforços diligentes, demonstra o compromisso em manter a segurança e a ordem pública”, disse o delegado titular de Assis Brasil, Dr. Luccas Vianna.

Assessoria/ PCAC

