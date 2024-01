O aquariano prefere seguir as suas regras, já que é muito independente, dessa forma estabelece as suas próprias leis, sua relação com a vida. Adora surpreender e fazer diferente, sua principal característica é a originalidade. Enquanto não se auto afirma, é visto pelas pessoas com extravagantes, gosta de chocar os mais conservadores.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa aplicada, e sabe que as oportunidades não devem ser perdidas. Não teme nenhum tipo de trabalho. Ao iniciar um projeto, só para ao alcançar os objetivos. A lealdade e companheirismo são suas maiores virtudes. Corajoso, intenso e visionário.

Alerta

Os leoninos passam o dia no alerta e a rotina será imprescindível durante esse período negativo no trabalho. Não troque o certo pelo duvidoso. Evite ser possessivo na vida a dois. Saúde em leve baixa. Viagens desfavorecidas.

Áries – Ótima fase para conseguir mais benefícios para sua família, incluindo compra, venda ou reforma da sua casa. Boas novas no trabalho e abertura para compromissos na área afetiva. Conte com Sagitário e Libra. C. 361 M. 8454

Touro – Ótimo dia para agitar o setor social, convites para programar seu carnaval. O clima financeiro esta bem colocado e há chances de ganhos. Pode investir em novos projetos. Lar com carinhos. Amor ideal. C. 176 M. 5033

Gêmeos – O Sol em Aquário beneficia sua vida profissional e equilibra as finanças. Segurança com a família, pode ir as compras e inovar. O amor o fará sonhar. Positivo para viagens. C. 228 M. 1795

Câncer – Você esta livre do alerta, novas oportunidades nos negócios e melhora no setor profissional. Facilidade para lidar com o público. Evite o mau humor e dê apoio à pessoa amada. Não discuta com a família. C. 914 M. 4507

Leão – O dia será no alerta, a Lua desiquilibra seu emocional e com isso se sente esgotado. Não crie problemas com a família. Evite decisões nos negócios e não saia da rotina. Amor bem complicado. C. 737 M. 3941

Virgem – Nesta fase deve lutar pela sua independência financeira e resolver rápido questões com a família. O amor esta nas nuvens, Vênus traz paixão e boa convivência. Saúde ótima. Tente na loteria. C. 845 M. 2389

Libra – O período indica chances de resolver os problemas domésticos, a família precisa de mais atenção. No trabalho esta tudo bem, clima de lealdade nos negócios. Muitas alegrias com a pessoa amada. C. 680 M. 1966

Escorpião – Você poderá sair da rotina do dia a dia e realizar compras, viagens e encontro de amigos. Novidades no trabalho, evite falar dos seus projetos. Cuidado com invejosos. Seu amor esta mais atencioso. C. 293 M. 9721

Sagitário – Fase para investir em novos negócios, cursos, viagens, compras e até mudanças no lar. Chances de iniciar projetos em sociedade ou parceria. Destaque para assumir compromisso afetivo. C. 552 M. 6871

Capricórnio – Você tem a forte influência de Marte, Mercúrio e agora Vênus no seu signo. Aproveite as oportunidades nos negócios, trabalho e amor. Ótimo para viagens e assumir compromisso familiar. C. 434 M. 6148

Aquário – O Sol no seu signo equilibra a vida familiar, mas Vênus, esta na sua desfavorável 12ª casa, portanto a paciência é o ideal. Se concentre nos seus objetivos e vá devagar nos gastos. Saúde com energias. C. 017 M. 7602

Peixes – Separe os problemas do trabalho da vida familiar. Fuja dos invejosos evite ao máximo novos gastos, viagens e decisões ligadas à sua vida afetiva. Lembre-se que você deve dar apoio a todos. C. 309 M. 8210

Dirce Alves

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram