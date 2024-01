O Ministério da Saúde, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), definiu os critérios para a distribuição de vacinas contra a dengue em municípios brasileiros. Entre eles, estão incluídas diversas cidades do estado do Acre, que se enquadram nos requisitos estabelecidos para combater a alta transmissão da doença nos últimos anos.

A decisão baseia-se nas recomendações da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI) e da Organização Mundial da Saúde (OMS). Serão contemplados municípios de grande porte com alta incidência de transmissão nos últimos dez anos e uma população residente igual ou superior a 100 mil habitantes. Além disso, são consideradas as altas taxas de transmissão registradas nos últimos meses.

No Acre, os municípios selecionados para receber as doses da vacina são Rio Branco, Senador Guiomard, Capixaba, Sena Madureira, Plácido de Castro, Manoel Urbano, Porto Acre, Acrelândia, Bujari, Santa Rosa do Purus e Jordão. Todos fazem parte da região de saúde do Baixo Acre e Purus.

O público-alvo da vacinação em 2024 será composto por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que apresenta um significativo número de hospitalizações por dengue. Vale ressaltar que, para pessoas idosas, a vacina ainda não foi liberada pela Anvisa.

O esquema vacinal consistirá em duas doses, com um intervalo de três meses entre elas. A medida visa fortalecer a imunização e reduzir a incidência da dengue, contribuindo para a proteção da população mais vulnerável.

Veja aqui a lista completa:

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dengue/vacinacao

Por AcreOnline.net

