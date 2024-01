A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM)

A violência contra uma jovem de 21 anos cometida pelo ex-marido de 44 anos aconteceu em uma residência no bairro Areal da Floresta, na zona Sul de Porto Velho (RO).

A vítima sofreu sangramento no rosto após ser agredida com um osso de mocotó. Ela acionou a Polícia Militar e relatou que aceitou ir com o filho almoçar na casa da ex-sogra.

Contudo, durante a refeição, o ex-marido dela, que também estava no local, começou a reclamar que o filho deles estava fazendo muita “birra” e isso seria devido a educação insuficiente que a ex-mulher estaria dando.

A jovem e o ex-marido passaram então a discutir de forma acalorada e em determinado momento o acusado agrediu a vítima com um osso de mocotó no rosto.

Com sangramento na região do supercílio em virtude da agressão sofrida, a vítima saiu em busca de socorro e a Polícia Militar foi chamada.

Todavia, o acusado fugiu rapidamente do local para não ser preso. A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM).

