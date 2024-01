O agricultor Zaqueu Martins, de 26 anos, morreu após cair de uma palmeira nesta quarta-feira (24), em Cruzeiro do Sul.

Segundo informações, o colono teria saido de sua residêcia para colher açai com um amigo e chegando no local cada um foi para uma palmeira diferente, o colega que estava junto relata que ao terminar a sua colheita, foi até onde Zaqueu estava e ao chegar lá se deparou com o mesmo caido sobre o tronco da arvore.

Apesar dos esforços tanto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), como da comunidade o morador não resistiu aos ferimentos e veio a obito logo após a chegada do socorro.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram