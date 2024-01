A vereadora e atual presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira, Ivoneide Bernardino, segue dedicando seu mandato a defender os interesses dos moradores. As reivindicações vêm sendo feitas tanto para o âmbito estadual como na esfera municipal.

Sempre acessível ao povo, Ivoneide vem buscando melhorias para as a áreas de infraestrutura, saúde, educação, iluminação pública, dentre outras pautas relevantes e de extrema importância para o bem comum.

“Durante meu mandato sempre dei uma atenção especial a voz da nossa população, tendo em vista que são os moradores que sabem o que precisa ser feito para que haja desenvolvimento nos quatros cantos do nosso município. A população sabe que pode contar comigo”, disse a parlamentar.

Única mulher no parlamento mirim, Ivoneide tem defendido com afinco os interesses da classe feminina. Umas de suas principais bandeiras é a defesa dos direitos da mulher e o amparo às mulheres vítimas de violência no seio familiar. Para isso, a vereadora tem buscado parcerias com o município e o estado para a promoção de políticas públicas voltadas a defesa da mulher senamadureirense.

Por Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram