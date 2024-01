Na manhã desta quarta-feira, 24, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), executou a segunda etapa das investigações relacionadas à chacina ocorrida no bairro Taquari, em 03 de novembro de 2023. A ação policial resultou no cumprimento de seis mandados judiciais, sendo quatro de busca domiciliar e dois de prisão preventiva, em cidades estratégicas como Rio Branco/AC e Fortaleza/CE.

Na fase anterior da operação, 12 mandados de busca e prisão preventiva foram executados, visando alcançar os autores imediatos do crime. Contudo, a investigação evoluiu, apontando para a necessidade de responsabilizar um dos mandantes do crime identificado como W. C. B, além de outros executores, como K. P. Z., que continuavam a comandar e dar ordens para ataques e homicídios no estado do Acre.

O Delegado Coordenador da DHPP/AC, Dr. Alcino Ferreira, ressaltou a importância da parceria estabelecida com a Polícia Civil do Estado do Ceará para o êxito da operação. “A colaboração entre as instituições possibilitou avanços significativos nas investigações, culminando na identificação e detenção dos envolvidos, que estavam diretamente ligados à perpetuação da violência na região”, disse.

As autoridades não divulgaram detalhes sobre as evidências coletadas durante as buscas domiciliares para não atrapalhar o curso das investigações, mas afirmaram que a apreensão de materiais e documentos pode fornecer informações decisivas para o esclarecimento total do caso.

Assessoria/ PCAC

