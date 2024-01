HORÓSCOPO – 24.01.24

Os aquarianos possuem um gênio bastante inventivo, natureza inquieta, com muita rapidez mental. Sua objetividade e auto confiança são notáveis, o que o faz preparado para os problemas. São independentes, mas possuem grande necessidade de ter uma família harmoniosa. É imprevisível e muda fácil seus planos de trabalho.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa dedicada aos seus ideais. Alcançará os objetivos na vida profissional e pessoal. Será admirado pela sua integridade. As viagens e lugares diferentes exercerão forte influência em sua vida. Habilidoso, verdadeiro e companheiro.

Alerta

Os nativos de Câncer ainda passam o dia no alerta e a indicação é para manter o equilíbrio diante dos problemas no trabalho. A família estará cobrando sua presença. Não entre em discussões com seu par afetivo. Saúde em leve baixa.

Áries – A boa novidade esta relacionada ao trabalho e negócios, que voltam a crescer. Seja mais atencioso com a família, evite atitudes precipitadas. Muitas surpresas e todas favoráveis. Amor em alta. C. 166 M. 7150

Touro – A fase é superpositiva nos negócios e trabalho. Conquistará fácil o equilíbrio e seu lugar ao Sol. Estabilidade com a família. Seja mais prestativo com seu amor. Entrada extra de dinheiro. C. 990 M. 4546

Gêmeos – Não espere facilidades nos negócios e no trabalho. Suas vitórias dependem da sua boa vontade de buscar apoio de sócios ou superiores. A pessoa amada esta feliz ao seu lado. C. 294 M. 6242

Câncer – O dia é de alerta, não permita que a insegurança afete seu relacionamento profissional. Evite divergências com a família. Desfavorável para viagens e compras. Controle o mau humor com a família. C. 628 M. 9611

Leão – Período para organizar os negócios e trabalho. Fatos novos devem contribuir para a solução de problemas que o incomodam. Você passa bem o dia e se relaciona melhor com a família. Saia para compras. C. 554 M. 1938

Virgem – O clima no trabalho esta agradável e você conseguirá acertar os problemas financeiros. Conte com apoio da família e espere entrada de dinheiro. Seja menos impaciente com seu amor. Cuide da saúde. C. 807 M. 2089

Libra – Você esta num ótimo astral e recebe boas notícias da família. Sucesso nos negócios ligados ao público. Excelente para viagens, compras e visitas. Saiba viver bem com a pessoa amada. C. 045 M. 5360

Escorpião – Fase que estará exigente e deve ser menos impaciente no trabalho. O clima no seu lar pede mais atenção. Cuidado com falsos amigos. Evite viajar ou iniciar negócios. Procure relaxar e dormir mais. C. 419 M. 3783

Sagitário – A fase é de felicidades tanto no lar como nos negócios. Excelente para compras, viagens, início de trabalhos, investimento na área esportiva, viagens e sociedades comerciais. Saúde ótima. C. 178 M. 8109

Capricórnio – A partir de hoje Vênus, transita no seu signo. O seu astral estará elevado, com chances de ganho e acertos afetivo. Cumplicidade da família. Gradativamente acertará seus problemas. C. 582 M. 9875

Aquário – Apesar do Sol transitar no seu signo, hoje Vênus passa a trazer problemas afetivos e financeiros. Cuidado com as divergências com a família e o seu amor. Evite novos gastos. C. 733 M. 4424

Peixes – O astral esta exigente, use seu lado mais sensível para superar os problemas tanto no trabalho como no lar. Não conte com apoio, ao contrário, seja mais amoroso e prestativo. Não viaje. C. 631 M. 5297

Por Dirce Alves

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram