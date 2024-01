Imagens obtidas pelo portal ContilNet mostram que a vítima recebeu vários bagos de chumbo na região do peito direito.

Uma caçada a animais silvestres dentro da floresta, na Aldeia 6 de julho, no município de Santa Rosa do Purus, quase acaba em tragédia. Um menino indígena, de nome não revelado, foi atingido acidentalmente por um tiro de espingarda.

Informações repassadas pelo radialista Pelegrino Ferreira apontam que o menino foi confundido com uma anta em determinado momento da caçada.

Imagens obtidas pelo portal ContilNet mostram que a vítima recebeu vários bagos de chumbo na região do peito direito. Apesar do incidente, ele conseguiu sobreviver.

