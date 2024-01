No ano de 2023, a deputada Meire Serafim demonstrou um firme compromisso com o desenvolvimento dos municípios do Acre ao destinar mais de R$12 milhões em recursos federais para investimentos estratégicos. Dentre as alocações, R$1.090.000 foram direcionados para o município de Sena Madureira, visando fortalecer a Atenção Primária de Saúde e custear as unidades básicas.

Outro município beneficiado foi Senador Guiomard, que recebeu um incremento de R$1.131.977 para o custeio da Atenção Primária de Saúde Pública. Além disso, a deputada destinou expressivos R$5.500.000 para o Fundo Estadual de Saúde do Acre, focados no custeio da média e alta complexidade em saúde pública.

Sena Madureira continuou a ser contemplada com investimentos adicionais, recebendo R$2.000.000 para o custeio da Atenção Primária de Saúde Pública e mais R$3.129.000 para o custeio da média e alta complexidade em saúde pública. Essas ações demonstram o empenho da deputada Meire Serafim em fortalecer o sistema de saúde e promover o bem-estar da população acreana.

Já vislumbrando o ano de 2024, a deputada reforça seu compromisso com o Acre ao destinar expressivos R$66,7 milhões por meio das emendas do Orçamento Geral da União. Esses recursos estão direcionados para a execução de ações cruciais, abrangendo desde melhorias na infraestrutura urbana e rural até investimentos prioritários em setores essenciais como saúde e educação.

A deputada Meire Serafim enfatiza que esses investimentos são essenciais para impulsionar o desenvolvimento do estado, promover a qualidade de vida da população e construir um futuro mais próspero para todos. Com uma visão voltada para o progresso, a deputada reafirma seu compromisso em seguir trabalhando incansavelmente para concretizar grandes sonhos e atender às necessidades prementes da comunidade acreana.

