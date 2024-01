Com o intuito de prevenir as doenças causadas pelo mosquito aedes aegypti, foi realizada, na última segunda-feira, 22, e terça-feira, 23, em todo Complexo Penitenciário de Rio Branco, uma ação de borrifação dentro dos prédios e também na parte externa do local. A ação é feita pela Prefeitura Municipal de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância Epidemiológica, em parceria com o governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).



O supervisor geral da Vigilância Epidemiológica de Rio Branco, Ronielle Freitas, explicou que o foco maior da ação, é fazer a eliminação do mosquito vetor-transmissor da dengue. “Aqui no presídio foi solicitado por meio de um ofício para fazer a borrifação no local. Então, nós viemos aqui para fazer um bloqueio, é uma rápida interrupção da transmissão do mosquito”.



A ação começou pelo Presídio Antônio Amaro Alves, depois seguiu para a Unidade de Recolhimento Provisório (URP), Unidade de Regime Fechado (URF) e, por último, Presídio Feminino. A borrifação foi realizada primeiro dentro dos prédios, incluindo as celas, e depois seguiu para a parte externa.



Jonys Araújo, diretor interino do Presídio Feminino, destacou a importância da ação dentro da Unidade prisional. “Nos ajuda muito, tanto em relação a saúde das presas, quanto dos servidores. Além disso, quando as detentas ficam doentes e precisam ser levadas para as Unidades de saúde, tem a questão de segurança e toda uma logística, o que demanda um esforço muito grande por parte da Unidade e do Estado, para as saídas externas, e trabalhando assim, de forma preventiva, é sempre muito melhor”.



Alexandre Nascimento, Presidente do Iapen, agradeceu à Prefeitura de Rio Branco por proporcionar essa ação dentro do sistema penitenciário. “A gente tem notado o aumento dos casos de dengue na cidade, então, gerou uma preocupação por parte da gestão, na qual se viu necessário realizar uma formalização, um ofício para a prefeitura, para que a gente investisse nessa ação e, de certa forma, trabalhasse o lado preventivo na questão da saúde de cada um que vive e trabalha nesse ambiente. Então eu agradeço por terem atendido ao nosso pedido”, destacou.

Por Crislei Souza- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Clébson Vale

