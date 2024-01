As duas vítimas estavam em uma motocicleta quando foram atingidos por um carro modelo Corolla

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um casal é atropelado por um carro que, segudo a polícia, era dirigido pela ex-mulher do homem. As duas vítimas estavam em uma motocicleta quando foram atingidos.

O acidente aconteceu no domingo (21) e as imagens começaram a ser divulgadas na segunda-feira (22). A gravação é em Sertanópolis, no Norte do Paraná. O vídeo mostra que o casal trafegava normalmente e o carro modelo Corolla vinha logo atrás.

Durante a mudança de faixa, o Corolla atinge e traseira do veículo e os dois ocupantes são lançados no ar. Um deles cai no meio-fio e o outro embaixo de uma caminhonete que estava estacionada.

As vítimas tiveram ferimentos pelo corpo. No hospital, o motociclista afirmou para a Polícia Militar que a ex-esposa seria a condutora.

A assessoria da Polícia Civil do Paraná confirmou que “a autora do atropelamento era ex-companheira do motorista da motocicleta. […] Testemunhas estão sendo ouvidas e diligências estão sendo realizadas afim da conclusão do inquérito policial”.

Veja vídeo:

Fonte: D24am

