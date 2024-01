HORÓSCOPO – 23.01.24

Sendo o aquariano uma pessoa criativa precisa de uma vida movimentada e que apresente oportunidade de conhecer pessoas; o mesmo continua valendo quando está de férias. Aconselha-se que quando sair de férias viaje sempre acompanhado e não vá para lugares extremamente solitários. Procure se assegurar de ter um mínimo de conforto em suas férias visto que gosta de ter uma certa mordomia.

Quem nasceu hoje

É muito inteligente, e saberá aproveitar essa qualidade para conseguir os objetivos profissionais. Tem uma forte personalidade, o que fará se destacar. É charmoso e carinhoso com as pessoas que o rodeiam. Competente, carismático e aplicado.

Alerta

Os cancerianos passam o dia no alerta e os astros aconselham a rotina . Não deixe que o tirem do sério, controle o que você fala ou poderá atrair discussões no trabalho e com a familiar. No amor, evite ser intransigente.

Áries – O período é positivo para realizar mudanças no trabalho e buscar novas fórmulas de ganhar dinheiro. Energia de sobra. Júpiter e Marte, garantem sorte nos negócios. Amor vibrante. Lar com apoio. C. 733 M. 3414

Touro – Trabalho movimentado e finanças em destaque. Surpresas em seu lar, com apoio da família em decisões econômicas. Reconciliação com parentes, caso tenha problemas. Menos cobrança no amor. C. 171 M. 6283

Gêmeos – A Lua esta no seu signo, você esta livre do alerta. Fuja do pessimismo e garantirá melhores chances nos negócios e trabalho. Vênus, na sua sétima casa traz paixão e acertos para os que tiveram problemas. C. 909 M. 1648

Câncer – O dia é de alerta e você deve conter seus gastos. Não se queixe da vida, procure o equilíbrio emocional. Desfavorável para viagens, compras, visitas e também mudanças no lar. Cuide da saúde. C. 898 M. 0721

Leão – Fase que terá novos planos de trabalho e negócios. Muita empolgação com o apoio de Touro e Áries. Sucesso com vendas e viagens. A família proporciona mais tranquilidade. Amor sensual. C. 664 M. 9392

Virgem – Os problemas no setor profissional serão facilmente solucionados. Chances de recuperar seu prestígio e dinheiro. Pode decidir sociedade comercial e mudanças em seu lar. Evite exageros alimentares. C. 357 M. 8862

Libra – Dia que estará mais alegre e corajoso para realizar mudanças no seu lar. A família e a pessoa amada estão em harmonia colaborando com seus projetos financeiros. Aproveite para realizar viagens. C. 549 M. 6015

Escorpião – As mudanças nos negócios e trabalho estão em alta. Você se livra de uma porção de problemas, incluindo dos invejosos. Positivo para compras domésticas e até mudanças na decoração do lar. C. 411 M. 2206

Sagitário – Comece a se preparar, amanhã Vênus, sai do seu signo e passa a influenciar o trabalho, negócios e entrada de dinheiro. É a fase para ganhar mais e contar com o sucesso. Amor em destaque. C. 026 M. 4578

Capricórnio – Fase que tem a seu favor Mercúrio, Marte e amanhã Vênus também irá trazer melhores condições financeiras e afetivas. Inovações nos negócios, acertos domésticos e muita segurança no amor. C. 203 M. 5452

Aquário – O Sol transita no seu signo, mas você ainda tem alguns planetas que o desfavorecem. Organize o trabalho, negócios e evite mudança na sua vida financeira. A pessoa amada também traz problemas. C. 755 M. 8387

Peixes – Período que precisará cuidar da saúde. Evite mudanças no seu lar. O Sol, o desfavorece e você não deve contar com a família e amigos. Seu amor esta em sintonia, aproveite para ficar bem. C. 680 M. 7135

