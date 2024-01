Em pronunciamento conjunto das secretarias de Estado de Administração (Sead) e Fazenda (Sefaz), o governo do Acre anunciou o pagamento dos salários referentes ao mês de janeiro, contemplando um total de 54.728 servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas. O montante destinado ao pagamento supera a marca de R$ 368 milhões.

Cronograma de pagamento

26/01: inativos e pensionistas

29/01: servidores ativos (com crédito em conta para quem recebe pelo Banco do Brasil já no dia 27/01)

O secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, enfatiza que o pagamento dos servidores é uma expressão concreta do respeito e comprometimento do governo com aqueles que dedicam suas vidas ao serviço público. O gestor ressaltou o compromisso da Administração Pública em assegurar a regularidade nos pagamentos, garantindo a estabilidade financeira aos colaboradores do Estado.

Por Consuela Araújo- Agência de Notícias do Acre

