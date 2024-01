A Polícia Militar, por meio do 8º BPM, realizou no início da noite de ontem, 22 de janeiro, a prisão de um homem na entrada da cidade de Sena Madureira com drogas e arma de fogo.

A ação policial aconteceu durante policiamento ostensivo e preventivo quando um motoqueiro foi abordado em razão de apresentar fundada suspeita. Ao procederem com as buscas os militares localizaram em posse do suspeito, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38 e 40 munições, além de, aproximadamente, 400 gramas de drogas variadas.

O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil, local onde também foram entregues os materiais apreendidos.

Assessoria do 8º BPM.

