Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que Sérgio Rodrigues da Costa Silva foi executado na noite do último domingo (21) no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.

Conhecido como Sérgio Bomba, o homem era apontado como chefe da milícia de Sepetiba e chegou a ser preso em 2017.

Sérgio estava com a namorada em um quiosque próximo ao Posto 12 às 20h49. Ele estava sentado com a mulher, que mostrava algo a ele no celular. Assim que ela termina de mostrar, um homem de camisa clara, bermuda jeans e boné preto se aproxima com uma pistola na mão.

A ação toda durou menos de 20 segundos.

⚠️ AGORA: Veja o momento, em que o miliciano conhecido como "Sérgio Bomba" foi executado, no Recreio dos Bandeirantes.#BalançoGeralRJ pic.twitter.com/YuEelU08NW — Tino Junior (@tinojunior) January 22, 2024

O homem chega rapidamente e faz diversos disparos à queima roupa. Sérgio morreu na hora. Os segundos seguintes mostram a namorada dele em desespero, tentando ligar para o socorro.

Apontado como chefe da milícia em Sepetiba

Em 2017, Sérgio Bomba foi preso na Operação Horus. Segundo as investigações, a milícia que ele comandava cobrava taxas de moradores e de comerciantes, grilava terras e clonava veículos roubados.

Testemunhas relataram ainda que Sérgio escapou de um atentado no sábado (20). O Grupo de Atuação Especializada e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público investiga a participação de Sérgio na milícia de Sepetiba.

Por Thaís Espírito Santo, Henrique Coelho, g1 Rio

