A Polícia Civil de Feijó, interior do Acre, prendeu nesta segunda-feira (22), C.L.S. Ele é acusado de estuprar a enteada de 11 anos. Segundo depoimento da vítima, os abusos começaram quando ela tinha apenas 7 anos. O ContilNet teve acesso com a exclusividade às informações envolvendo o caso e aos depoimentos dos envolvidos.

O crime só chegou ao conhecimento da Polícia após um tia da menina decidir realizar um boletim de ocorrência. No depoimento, a mulher denuncia que a vítima já havia relatado sobre os abusos para a mãe, que decidiu não procurar a Delegacia.

Sem ajuda da mãe, a criança começou a contar sobre os abusos para outras pessoas da família. Ainda no depoimento, a vítima disse que o padrasto cometia os abusos principalmente quando ela estava dormindo. Em outros trechos do depoimento, a criança detalha como era os abusos: “Passava as mãos nos seios e chegou a ‘penetrar’ o pênis na vagina’.

A vítima relatou ainda que após os abusos, começou a sentir ardência ao urinar, dor nas pernas e secreções na vagina. A criança passou por um exame de corpo de delito e constatou que ela não é mais virgem.

Em mais um trecho do depoimento, a criança diz ainda que o padrasto, bêbado, ‘colocava’ o pênis para fora e dava para a irmã dela, mais nova, de apenas 2 anos, e filha dele, ‘brincar’. As denúncias foram relatadas para a irmã mais velha, de 19 anos, e até para a própria mãe do acusado.

Com os depoimentos colhidos e o resultado do exame de corpo de delito, o delegado Railson Ferreira decidiu por pedir a prisão preventiva do acusado. Em depoimento, ele negou os abusos e disse que o crime foi cometido por outra pessoa da família.

Por ContilNet

foto ilustrativa

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram