No interior do Acre, mais precisamente na acolhedora cidade de Xapuri, nasceu Endryll em janeiro de 2005. De uma família de cinco filhos, ele destaca-se como o único homem. Este jovem de 19 anos, que completou mais um ano de vida no último dia 09, é uma verdadeira promessa do futebol brasileiro.

Sua jornada começou desde tenra idade, quando Endryll já sonhava em conquistar o mundo com seus dribles e jogadas. Mesmo com recursos limitados, sua paixão pelo esporte era imparável. Fabricava suas próprias bolas com sacolas plásticas e tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir que seu amor pelo futebol nunca esmorecesse.

Endryll, apesar da juventude, já é um exemplo de dedicação e foco. Morador de Xapuri, ele concluiu o ensino médio integrado no Instituto Federal do Acre (Ifac) da própria cidade, recebendo elogios constantes de seus professores. Filho de pais separados, nunca trouxe preocupações para sua família, sendo sempre admirado pela postura exemplar na escola e na comunidade.

Seu principal passatempo é a bola. Endryll não possui vícios, não se distrai com atividades que não estejam relacionadas ao seu grande sonho de ser jogador profissional. Desde sua infância até os dias atuais, ele raramente sai de casa, a não ser para ir à escola ou jogar futebol.

O início de sua carreira esportiva mais formal aconteceu quando Endryll jogou uma temporada no clube Galvez, onde rapidamente chamou a atenção dos treinadores pela sua habilidade e paixão pelo jogo. No campeonato do clube Plácido de Castro, sua performance brilhante o destacou ainda mais, recebendo elogios efusivos do técnico pela sua habilidade única.

Em 2022, Endryll participou do campeonato JIFAC em Rio Branco, conquistando novamente o reconhecimento. Seu talento não ficou confinado ao Acre, pois foi convidado pelo Ifac de Sena para jogar em Manaus e posteriormente em Fortaleza, Ceará.

Atualmente, Endryll concluiu o ensino médio e está pronto para perseguir seu sonho com ainda mais determinação. Apesar das limitações de oportunidades em Xapuri, ele não perde a fé e acredita que sua habilidade e paixão pelo futebol o levarão longe.

Endryll é uma inspiração para os jovens de todo o Brasil, demonstrando que, mesmo em locais remotos, os sonhos podem se realizar com dedicação, trabalho árduo e paixão. Agora, este jovem de excelência aguarda a oportunidade de ser reconhecido em nível nacional, inspirando uma geração inteira que sonha em conquistar o mundo através do esporte.

Seu lema é claro: não espera ser reconhecido, mas está determinado a conquistar o reconhecimento. Ao som de músicas motivacionais e vestindo suas blusas de time, Endryll carrega consigo a esperança de que o próximo passo em sua jornada o leve ao estrelato e à realização do sonho de se tornar um jogador profissional de futebol.

Por Alexandre Santos/ AcreOnline.net

