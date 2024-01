Com o apoio do prefeito Mazinho Serafim (PODEMOS), a Prefeitura de Sena Madureira confirmou na manhã de hoje ,22, a volta do tradicional carnaval de rua com as cinco noites de folia e atrações locais, na Avenida Avelino Chaves em frente ao palanque municipal e a Praça 25 de Setembro. A festa foi confirmada pelo secretário de finanças, Dr. Getúlião Saraiva.

“Por determinação do nosso prefeito Mazinho e de toda a sua equipe, estamos anunciando que haverá o carnaval de rua neste ano. É um evento tradicional aqui da nossa cidade, sendo aguardado por muitas pessoas que gostam de se divertir na festa carnavalesca. Nos próximos dias iremos nos reunir com a polícia militar e corpo de bombeiros para definirmos os últimos detalhes com relação a segurança e também a programação”, disse o secretário.

A reunião contou com a presença do vereador Alípio Gomes, representante da Câmara Municipal.

Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram