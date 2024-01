Na noite do último domingo (21), um homem foi brutalmente espancado na rua Purus, no Conjunto Rui Lino 3, em Rio Branco. Segundo relatos, a vítima, suspeita de envolvimento em práticas de furtos na região e usuário de drogas, caminhava pela via pública quando foi abordada por criminosos.

Os agressores, ainda não identificados, atacaram o homem com diversos golpes de ripas, deixando-o gravemente ferido. Após as agressões, a vítima foi abandonada caída na calçada, enquanto os criminosos fugiram do local.

Testemunhas que presenciaram o incidente acionaram as autoridades, e uma equipe médica foi enviada ao local para prestar os primeiros socorros. O homem foi encaminhado a uma unidade hospitalar, onde seu estado de saúde é considerado grave.

Por AcreOnline.net

