Em evento realizado em frente ao Palácio Rio Branco nesta segunda-feira, 22, na capital, o governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Assis contemplaram o lançamento e entrega da unidade móvel de atendimento da Defensoria Pública do Acre, que levará serviços jurídicos fundamentais a diversas comunidades nas localidades de mais difícil acesso do estado.



Com a entrega, Gladson Cameli enfatizou a importância do acesso à assessoria jurídica para a integração social e o compromisso do governo em fortalecer os serviços jurídicos para todos os cidadãos.

“Quero parabenizar toda a equipe da Defensoria do Acre, por meio da defensora-geral, Simone Santiago. O acesso à assessoria jurídica é tão importante para as pessoas como à assistência à saúde e à educação pública. Durante esse tempo em que estou como governador do Acre, tenho feito todos os esforços para melhorar as condições de atuação da nossa Defensoria. Que todos os acreanos e acreanas tenham total acesso aos seus direitos constitucionais, para que possamos construir um estado cada vez mais humano e igualitário”, reforçou o governador.

A carreta, adquirida por meio de uma emenda parlamentar da vice-governadora Mailza Assis durante seu mandato como senadora, representa um investimento total de mais de R$ 2 milhões, proporcionando à população acesso a serviços jurídicos em diversas áreas, incluindo ação de alimentos, guarda, investigação de paternidade, adoção, regulamentação de visitas e divórcio, entre outras.

“Esse é mais um ‘filho’ do mandato de senadora nascendo. Estou muito feliz com essa entrega, porque significa aproximar o acesso à Justiça para as pessoas. É entregar acessibilidade, dignidade, com o cuidado que devemos ter com a nossa população que mais precisa”, destacou a vice-governadora.



Um serviço contínuo

A Defensoria Pública é responsável por dar suporte jurídico para a população que não é capaz de pagar por serviços de advocacia. Além disso, a contratação de 17 novos defensores reforça esse serviço essencial, que colocou como prioridade chegar ainda mais longe no interior do Acre, com programas específicos e consolidados de acesso aos serviços, como o Defensoria Itinerante, que chegou a mais de 270 localidades em menos de cinco anos.



A unidade móvel da Defensoria já se destaca como um veículo primordial para disseminar cidadania e acesso aos direitos constitucionais, contribuindo para a construção de um estado mais humano e igualitário. A defensora pública geral Simone Santiago esteve presente e reforçou o orgulho pela conquista em parceria.

“Hoje é um momento histórico da Defensoria. A gente sabe da necessidade das pessoas e isso aqui é a ampliação dos nossos trabalhos, para estar mais perto da população vulnerável, chegando muito mais longe. Eu tenho só que agradecer ao governador Gladson Cameli, que apoia e abraça a nossa instituição, e à nossa vice-governadora, que fez com que esse nosso sonho fosse realizado”, reforçou Simone Santiago.



Sobre fazer a diferença

Já no primeiro dia, com poucas horas de atendimento no Centro de Rio Branco, a unidade móvel da DPE registrou 50 atendimentos. Maria Nazaré da Silva disse que sentiu receber uma luz sobre os problemas jurídicos de sua vida.

“Há um ano eu sofri uma grande injustiça na minha vida: meu ex-marido derrubou toda a minha casa, onde eu vivi por mais de 15 anos. Eu vi aqui a carreta e vi junto a oportunidade de resolver o meu problema, de ser feita justiça. Foi um atendimento ótimo, fui bem encaminhada e hoje sei todos os trâmites por onde passar”, contou a senhora.

A carreta da Defensoria Pública ficará com atendimentos disponíveis em frente ao Palácio Rio Branco até quinta-feira, 11, das 8 às 12 horas.

Também estiveram presentes no evento o coordenador do Programa Calha Norte, Ubiratan Poty; o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom; o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima; o prefeito do Bujari, “Padeiro”; o deputado federal Ulysses Araújo; e o deputado estadual Eduardo Ribeiro; além de diversas autoridades. A concretização e o sucesso da entrega refletem o comprometimento da Defensoria Pública do Estado em promover o acesso à Justiça de maneira eficaz e inclusiva.

Samuel Bryan Agência de Noticias do Acre

Fotos: Neto Lucena/Secom

