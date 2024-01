A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos policiais de Rodrigues Alves deu cumprimento na manhã desta segunda-feira, 22, a um Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão contra um homem, investigado em um crime de roubo, ocorrido no último dia sete de janeiro na cidade de Rodrigues Alves.

Na ocasião foram roubados cerca de R$ 100 mil em joias, quatro aparelhos celulares, duas motos, além de vários objetos das vítimas.

De acordo com a autoridade policial à vítima comercializa ouro na cidade e o indivíduo preso na manhã de hoje teria ido antes até à residência dela simular a compra de uma corrente de ouro, para em seguida repassar a informação para o restante do grupo criminoso. “Ele teria também deixado os outros criminosos no local do crime, além de também ter dado fuga ao grupo, após o crime”, disse o delegado de Rodrigues Alves, Dr. Marcílio Laurentino.

Laurentino ressalta que a equipe de investigação continua em diligência para identificar e prender os demais integrantes da quadrilha. Até o momento, já foram recuperadas as motocicletas e algumas peças de ouro da vítima, um aparelho celular e algumas joias foram apreendidas na residência do investigado na manhã de hoje.

Assessoria/ PCAC

