No início da tarde deste domingo, Wanderson Lima de França, conhecido como “Terror do Recanto dos Buritis”, foi morto com vários tiros na Travessa do Paraíso, no bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco.

Com histórico de extrema violência na região, Wanderson já havia sido acusado de tentar assassinar o pastor Moisés de Moura Alves, em dezembro de 2023, e possuía uma série de passagens pela polícia.

O criminoso, preso anteriormente e solto em audiência de custódia, foi perseguido por faccionados neste domingo, resultando em disparos fatais. Mesmo acionado, o SAMU atestou a morte no local.

A Polícia Militar isolou a área para a perícia, e o corpo foi encaminhado ao IML.

As autoridades continuam as investigações, buscando os responsáveis pelo assassinato de Wanderson Lima de França.

Por AcreOnline.net

