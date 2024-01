O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (Podemos), acompanhado da esposa, a deputada Meire Serafim (União) participou da cerimónia de entrega do certificado de conclusão do internato rotatório dos académicos de medicina das universidades estrangeiras. O evento realizado pela Santa Casa no auditório da Uninorte na noite deste sábado, 20, formou mais de 90 médicos internos.

O provedor da Santa Casa, José Alex, ainda fez uma homenagem ao prefeito Mazinho e a deputada Meire pelo apoio que vem sendo feito através de convênio com a prefeitura de Sena Madureira e emendas parlamentares. “Lembro quando formamos os primeiros cinco internos, depois tivemos um evento que lotou o auditório e nesta formatura tivemos que vir para esse auditório da Uninorte para conseguir receber a todos. Isso é muito gratificante, já que na Santa Casa não lidamos com multidão, mas queremos atender pessoas, aquelas que realmente precisam. Lembro que iríamos acabar com o Santa Casa na comunidade pela falta de condições. Mas o prefeito Mazinho chegou e disse que vamos fazer um convênio com Sena Madureira que vai atender nossa população e garantirá todo esse trabalho que ajuda as pessoas”, relatou Alex.

O prefeito Mazinho disse que receber uma homenagem da Santa Casa é motivo de muita alegria e satisfação. “Sabemos do trabalho que a Santa Casa vem fazendo para formar esses médicos internos e toda a dedicação dos colaboradores no atendimento à população. Sei da dedicação do provedor José Alex e fico muito feliz em ver que mais médicos estão podendo exercer sua profissão em breve. A Santa Casa pode contar com o apoio da deputada Meire, do deputado Gilberto Lira e da Prefeitura de Sena Madureira”, destacou Serafim.

A deputada Meire também se colocou à disposição para ajudar a ampliar ainda mais as vagas no internato. “Enquanto for deputada federal a Santa Casa pode contar com nosso mandato, e vamos ajudar ainda mais, garantindo que esse trabalho na comunidade e a ampliação de vagas no internato seja feito”, afirmou Meire.

Os médicos internos receberam os certificados das mãos das autoridades presentes e comemoram juntos aos familiares que lotaram o auditório da Uninorte.

ASCOM

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram