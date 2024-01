O enfermeiro e influenciador digital Luiz Albuquerque, conhecido por seus conteúdos autênticos e descontraídos, viveu uma situação constrangedora nas redes sociais na madrugada deste domingo (21). O acreano, que possui mais de 100 mil seguidores, foi alvo de um comentário de teor sexual após compartilhar uma foto de si mesmo utilizando uma sunga branca durante um dia na praia em João Pessoa (PB).

O comentário, segundo o influenciador, foi feito por um seguidor identificado como um pastor e cantor evangélico comprometido. O pastor expressou de maneira explícita seu interesse, comentando: “Muito gostoso, tem um trem grande e gostoso”.

Revoltado com a situação, Luiz Albuquerque optou por expor as mensagens do autor do comentário. Em um texto compartilhado nos stories, Albuquerque deixou claro que as “brincadeiras” estão ultrapassando limites aceitáveis e que tomará medidas mais severas quando julgar necessário. O influenciador enfatizou que bloqueará e exporá os seguidores que ultrapassarem as fronteiras do respeito em suas postagens. Ao final, o influenciador reafirmou que assédio é crime tipificado na lei.

