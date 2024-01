O programa CNH Social, do governo do Acre, foi a oportunidade para Keila da Silva Martins, 23 anos, ter acesso à carteira nacional de habilitação. O benefício, que ofereceu 100% de gratuidade em todo o processo da primeira habilitação da jovem, fez toda a diferença. “Eu sou de família humilde e com poucas condições financeiras. Sem a ajuda, seria muito difícil eu conseguir a minha CNH”, relatou Keila, moradora da zona rural de Rodrigues Alves, município vizinho a Cruzeiro do Sul.



Keila celebrou a conquista, durante o evento que marcou a entrega dos benefícios, realizado em Cruzeiro do Sul, neste sábado, 20. Ela afirmou que o documento lhe trará novas oportunidades, como abertura de espaço no mercado de trabalho. “É um sonho realizado e isso é maravilhoso. A partir de agora, irei trabalhar para conquistar meu transporte e vou poder dirigir com segurança. Eu agradeço a Deus, primeiramente, e ao governo do Estado pela ajuda”, declarou.



O capacete novinho que o mototaxista Ormânio Dias de Andrade recebeu demonstra, sobretudo, o zelo do governo do Estado com a vida do trabalhador acreano. O item, além de trazer mais conforto e segurança durante o transporte de passageiros, orienta sobre a necessidade de respeito às leis de trânsito.

Com o equipamento de segurança nas mãos, o pai de família se disse satisfeito e valorizado. “Chegou numa hora boa e traz benefícios aos nossos passageiros. A nossa classe está feliz e se sentindo valorizada”, pontou.



A cerimônia foi prestigiada pelo governador Gladson Cameli e pela presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran), Taynara Martins, além de vereadores e autoridades locais.

“O momento é a prova da transparência e do compromisso do governo do Estado com os trabalhadores do Acre e com a nossa juventude. Quero parabenizar a Taynara Martins pelo brilhante trabalho que tem dignificado milhares de cidadãos acreanos. Também quero externar minha gratidão aos nossos parceiros, pois sem a união de esforços nada disso seria possível, e como tenho dito juntos somos mais fortes e vamos construir um Acre melhor para todos”, ratificou o governante.



Os benefícios foram entregues pelo governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), totalizando 90 carteiras de habilitação e 586 capacetes, que serão distribuídos entre os profissionais de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Porto Walter, Mâncio Lima e Marechal Thaumaturgo.

“Todo o Vale do Juruá está sendo contemplado com essas ações do Detran. O objetivo é melhorar as condições do tráfego e a segurança no trânsito. Outros projetos importantes serão implementados na região para seguirmos reduzindo os índices de acidente de trânsito”, informou Taynara Martins.

Assinatura de convênio: investimento vai desafogar o trânsito da segunda maior cidade acreana

O trânsito de Cruzeiro do Sul vai receber um importante investimento, cujo objetivo é desafogar as vias urbanas, propiciando melhor fluxo para os condutores do município.

Durante a cerimônia, o governador Gladson Cameli assinou convênio repassando à Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SEMTRANS) um investimento na ordem de R$ 700 mil, que vai construir uma rotatória no trecho que liga as avenidas 25 de Agosto e Copacabana.



“Trata-se de uma demanda antiga da cidade, pois a região, que fica em frente à igreja Nossa Senhora Aparecida, há fluxo grande de veículos nos horários de pico, dificultando o trânsito, e gerando acidentes na maioria das vezes. Na próxima segunda-feira, 22, já iniciaremos as tratativas para se iniciar a execução da obra”, afirma o procurador-geral da prefeitura de Cruzeiro do Sul, Rafhael Sanson.

