Na disputa pelo lugar de pet mais pesquisado do Brasil, os cachorros saem na frente, com quase o dobro de interesse de busca, em média, no último ano, segundo dados do Google Trends.

Ao longo dos últimos meses, as buscas por assuntos relacionados ao tema “Cachorro” tiveram uma pontuação média de 83, enquanto o tema “Gato” teve uma pontuação média de 43.



Um valor de 100 representa o pico de popularidade de um termo, enquanto um valor de 50 significa que o termo teve metade da popularidade. Uma pontuação de 0 significa que não havia dados suficientes sobre o termo.

A busca por assuntos relacionados ao tema “Cachorro” foi maior do que “Gato” em todos os estados do país, com destaque para o estado de Goiás, onde o percentual de busca por cachorros representa a 73% das pesquisas, contra 27% de buscas por gatos.

Por CNN

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram