Na noite da última quinta-feira (18), um episódio chocante marcou a capital do Acre, Rio Branco, quando um adolescente de apenas 13 anos foi apreendido pela Polícia Militar após realizar um assalto a uma farmácia localizada na Avenida Nações Unidas, no bairro Bosque.

O jovem infrator, acompanhado por um homem ainda não identificado, invadiu a farmácia Drogasil portando uma arma de fogo, anunciando o assalto e rendendo os funcionários presentes no estabelecimento. Felizmente, no momento do roubo, não havia clientes na farmácia, apenas os colaboradores, que foram direcionados para um canto da loja.

Os criminosos, agindo com rapidez, levaram do caixa um montante de R$ 1.509,00 em espécie e fugiram do local, trocando de roupas durante a fuga para dificultar a identificação.

A pronta resposta da Polícia Militar foi crucial para a resolução do caso. Após os funcionários acionarem as autoridades, a Força Tática do 1º Batalhão, utilizando as imagens das câmeras de segurança e as características dos acusados, conseguiu localizar o adolescente na rua Quintino Bocaiúva.

Durante a abordagem, o jovem não estava portando a arma de fogo utilizada no crime, nem o dinheiro roubado. Ele afirmou que seu comparsa havia deixado o local em uma motocicleta por aplicativo. Após uma breve conversa, o adolescente confessou o assalto, e as vítimas o reconheceram como o autor do crime.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde deverá responder pelo roubo à farmácia. Sua colaboração nas investigações pode ser crucial para a identificação do comparsa. As vítimas prestaram queixa na Defla, e as investigações serão conduzidas pela Polícia Civil.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram