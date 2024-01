O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) divulgou o edital de abertura n.º 01/2024 para o tão aguardado Concurso Público, preenchendo 91 vagas e formando um cadastro de reserva de 1.400 candidatos. As oportunidades contemplam cargas de nível médio, como Técnico Judiciário, e de nível superior, como Analista Judiciário, distribuídas em diversas áreas do conhecimento.

Inscrições e Prazos:

As inscrições para o certo terão início em 7 de fevereiro e seguirão até 1° de março, exclusivamente pelo site www.institutoverbena.ufg.br . Para participar, os candidatos deverão pagar uma taxa de R$ 100,00 para cargas de nível médio e R$ 120,00 para cargas de nível superior.

Cargas Disponíveis:

Os candidatos de nível médio poderão concorrer a cargos como Agente de Polícia Judicial, Técnico em Microinformática, Técnico Judiciário e Técnico em Segurança do Trabalho. Já os candidatos de nível superior têm à disposição oportunidades em áreas como Administração, Arquivista, Comunicação Social, Contador, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, entre outras.

Locais de Atuação:

Os aprovados terão a chance de atuar em 18 comarcas do Estado, além das unidades administrativas do TJAC em diversas localidades, incluindo Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Porto Acre, Sena Madureira, e outras.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram