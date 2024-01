O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Acre (Senac Acre) está com inscrições abertas para o processo seletivo destinado à contratação de Assistente de Atendimento e Vendas na unidade operativa de Brasiléia. A oportunidade exige ensino médio completo e oferece uma remuneração inicial atrativa de R$ 2.279,35, além de benefícios.

Requisitos para Participação:

– Ser brasileiro nato ou naturalizado.

– Ter idade mínima de 18 anos completos no ato da inscrição.

– Possuir ensino médio completo.

– Experiência profissional na área de atendimento ao cliente, técnicas de vendas e negociação.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até às 23h59 do dia 20 de janeiro de 2024, exclusivamente pelo site https://portal.ac.senac.br/trabalhe-conosco

Etapas do Processo Seletivo:

1. Inscrição e Análise Curricular: A primeira etapa consistirá na inscrição no processo seletivo e análise curricular.

2. Avaliação Individual Comportamental: A segunda etapa compreenderá a avaliação individual comportamental.

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 31 de janeiro de 2024.

Mais Informações:

Detalhes adicionais sobre o processo seletivo podem ser encontrados no Comunicado de Processo Seletivo nº 002/2024, disponível no site oficial do Senac Acre.

Não perca essa oportunidade de fazer parte de uma instituição renomada e contribuir para o desenvolvimento profissional na área de atendimento e vendas. Seja parte do Senac Acre!

Recomenda-se aos interessados consultar o site oficial do Senac Acre para obter informações atualizadas e detalhes sobre o processo seletivo.

