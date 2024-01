No início da tarde desta sexta-feira (19) a presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira, vereadora Ivoneide Bernardino, se reuniu com a promotora de justiça do Maisa Arantes Burgos, para tratar de assuntos referentes às ambas as instituições.

Durante a conversa, que também contou com a presença do contador do poder legislativo, Paulo Júnior, e do procurador Raimundo Monteiro, a presidente apresentou o portal de transparência e reforçou o zelo pela coisa pública e o compromisso pela ética e Lisura na condução dos trabalhos legislativos.

“Realizamos uma visita institucional e apresentamos nosso portal de transparência, é importante essa parceria entre os órgãos públicos visando sempre o bem da população. Nosso mandato a frente da Câmara tem sido marcado por transparência e responsabilidade, agradeço a Drª . Maísa pela ótima receptividade”, disse a presidente.

Sempre pautada na lisura e na aplicação correta dos recursos públicos no parlamento mirim, Ivoneide tem tido um mandato parceiro e harmonioso com os demais poderes. Tais características, a tem credenciado como uma das principais gestoras da região.

Por Assessoria

