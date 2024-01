A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), por meio do Núcleo de Educação Permanente (NEP), realizou na quarta-feira, 17, uma reunião com os novos profissionais de saúde que irão atuar no serviço assistencial do complexo hospitalar, em Rio Branco.

Foram apresentados os setores de atendimento ao público do hospital, voltados para a assistência ao paciente. Integrantes do NEP abordaram o regimento interno do núcleo, explicando as responsabilidades do setor.



“O núcleo é responsável por apresentar todo o hospital para os novos servidores, pois é sua atribuição planejar, organizar e fornecer apoio às ações de educação permanente em saúde aos profissionais que atuam na unidade, por meio de cursos, palestras e seminários de capacitação interna e externa, assim como realizar a integração de ensino e serviço”, afirma Natasha Volpati, chefe do Núcleo de Educação Permanente da Fundhacre.



O responsável pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), médico infectologista Alan Areal, destaca que o hospital tem crescido em demanda, com o retorno da Nefrologia e dos serviços de transplante, além de todos os serviços na área de infectologia e de clínica médica.

“A Fundhacre precisa realmente desse reforço, com o suporte de mais médicos, enfermeiros, técnicos e fisioterapeutas, isto é, uma equipe multiprofissional, para que possamos cada vez mais ofertar uma saúde de melhor qualidade à nossa população”, salientou Alan Areal.



Entre as temáticas, foi enfatizada a importância do cuidado com o paciente, com orientações transmitidas pela gestora do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), que tem papel fundamental na assistência. “Atuamos com a prevenção de eventos adversos e com os protocolos assistenciais, como cirurgia segura, identificação do paciente, higiene de mãos, prevenção de queda, lesão por pressão e medicação segura”, explicou Vanessa Lima, gerente do setor.



Ao todo, 23 novos profissionais foram admitidos na Fundhacre, sendo farmacêuticos, médicos, enfermeiros, técnico em radiologia, fisioterapeuta, dentista e biomédico.

“Estamos muito felizes com a oportunidade de ingressar no serviço público aqui pela Fundação. É um hospital que, graças a Deus, abre portas para a população do estado. Teremos a oportunidade de mostrar nossos conhecimentos e ajudar todos os que estão vindo aqui”, disse o enfermeiro Lúnior Mendonça.

Por Andriny Silva- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Gleison Luz/Fundhacre

