HORÓSCOPO – 19.01.24

Os capricornianos não se conformam com uma vida sem significação, tem uma motivação persistente de que devem se desenvolver em alguma coisa. Tem uma compulsão para a realização de coisas palpáveis, adquirir um imóvel, desenvolverem uma atividade que os faça sentirem-se responsáveis. São extremamente conservadores em seus pontos de vista com relação à lei e a ordem; ao cumprimento do dever e à responsabilidade.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte magnetismo. Sabe exatamente o que quer, e nada será capaz de fazê-lo desistir de um objetivo. A família exercerá grande influência em sua vida. Gosta de aventuras e lugares exóticos. Ativo, brilhante e bondoso.

Alerta

Os taurinos passam o dia no alerta, e os astros aconselham a rotina durante este período negativo. Adie todo tipo de negociação. Os gastos devem ser colocados na ponta do lápis. Não force situação com a pessoa amada. Saúde neutra.

Áries – A Lua no seu signo traz melhores condições na convivência familiar. Espere mudanças positivas no trabalho e aumento dos negócios. Realizará suas esperanças no amor, aproveite e acerte os problemas. C. 455 M.2023

Touro – O dia é de alerta, o diálogo é o melhor caminho para evitar disputas nos negócios e trabalho. Espere que logo terá mudanças positivas na profissão. Seja menos inquieto. Dificuldades no amor. C. 373 M. 0408

Gêmeos – Você passa bem o dia, apenas deve ser menos impaciente nos negócios e trabalho. O astral esta ótimo com a vida familiar. Se organize para o seu alerta que começa amanhã. Amor protetor. C. 198 M. 6676

Câncer – O dia é bem positivo no trabalho que abre espaço para outros ganhos. Fatos novos devem melhorar a harmonia com a família e pessoas do seu trabalho. Com seu amor deve ser mais atencioso. C. 941 M. 1189

Leão – Período de grande movimentação profissional, mas ainda pode encontrar rivalidades, se organize. Não misture vida particular com assuntos do trabalho. Positivo para compras e viagens. Cuide mais do seu amor. C. 310 M. 4332

Virgem – Os problemas do trabalho e negócios serão facilmente resolvidos. Mudanças no setor profissional. Movimentação em seu lar, com momentos de paz. Compreensão do seu amor. Tente na loteria. C. 624 M. 3891

Libra – Fase que estará envolvido nos assuntos da família e conseguirá acertar antigos problemas. Conte com Capricórnio e Áries. As finanças começam se estabilizar, pode ir às compras. Felicidade no amor. C. 107 M. 5790

Escorpião – Seus planos de negócios e trabalho tomam rumo do sucesso. Terá o apoio que busca. Melhora o relacionamento com a família, pode aceitar convite para encontro de parentes. Surpresa nas finanças. C. 786 M. 6618

Sagitário – Pode se preparar para transformações no lar: compra, venda, reforma, mudança de residência e viagem para rever parentes. Acertos das finanças. Você vive um período feliz. Surpresas do seu amor. C. 930 M. 8054

Capricórnio – Você terá a partir de agora uma fase promissora no seu trabalho e finanças. Vem auxílio da família e a harmonia trará o sucesso. Novos fatos envolvendo seus negócios. Amor neutro. C. 269 M. 9722

Aquário – Comece a se preparar, amanhã o Sol passa a transitar no seu signo. Receberá benefícios financeiros dos negócios e equilíbrio na sua profissão. Gradativamente os problemas serão solucionados. C. 515 M. 2563

Peixes – A partir de amanhã a influência do Sol, se dará na sua desfavorável 12ª casa astral. Poderá enfrentar todo o tipo de aborrecimento no trabalho, no lar e nas finanças. Lembre-se que o ideal será a rotina. C. 892 M. 7285

