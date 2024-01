O clima em Rio Branco, AC, para este final de semana promete ser dinâmico, com variações nas condições meteorológicas ao longo do dia. Aqui está a previsão detalhada:

20/01/2024: Sábado

Manhã:

Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima será de 24°C, com umidade máxima atingindo 95%. A direção do vento será N-NW, com intensidade fraco.

Tarde:

O cenário permanece com muitas nuvens, acompanhadas por pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima alcançará os 33°C, com umidade máxima de 95%. O vento será predominante na direção N-NW, mantendo uma intensidade fraco/moderado.

21/01/2024: Domingo

Manhã:

Muitas nuvens persistem, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima se mantém em 24°C, enquanto a umidade mínima diminui para 55%. O vento continua na direção N-NW, com intensidade fraco/moderado.

Tarde:

Durante a tarde, as nuvens persistem, trazendo pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima atinge os 33°C, com umidade mínima de 55%. O vento muda para W-NW, mantendo uma intensidade fraco/moderado.

Considerações Gerais:

– A temperatura varia entre 24°C e 33°C durante o final de semana.

– A umidade permanece elevada, variando entre 55% e 95%.

– A direção do vento predominante é do setor N-NW, com variações.

– A intensidade do vento varia de fraco a moderado.

Recomenda-se estar preparado para possíveis pancadas de chuva e trovoadas, especialmente durante as tardes. Mantenha-se atualizado com os avisos meteorológicos locais para garantir uma experiência segura durante o final de semana.

