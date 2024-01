Vanessa Lopes chocou os internautas e deixou a 24ª edição do realty show Big Brother Brasil. Após uma semana de altas emoções a sister apertou o botão nesta sexta-feira (19).

Após os participantes do reality show e internautas apontarem os comportamentos conflitantes da dançarina dentro do reality show, Vanessa não conseguiu aguentar e pediu para sair do Big Brother Brasil.

Durante uma conversa com outros participantes, Vanessa levantou e decidiu apertar o botão, chocando todos que estavam presentes na sala, e logo após chorando.

A sister já vinha comentando que queria apertar o botão, e na última semana vinha apresentando sinais de que não estava se sentindo bem com toda a pressão que estava enfrentando dentro do programa.

Confira:

🚨VEJA: VANESSA APERTOU O BOTÃO E ESTÁ FORA DO JOGO! #BBB24 pic.twitter.com/Sey3FcC1XG — Dantas (@Dantinhas) January 19, 2024

por Natane Ramos

