Um adolescente de 15 anos ficou ferido após ser baleado na tarde desta quinta-feira (18), em frente a uma residência de amigos dele na Travessa do Sol, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o adolescente estava na área de uma residência na companhia de mais dois amigos jogando no celular, quando foram surpreendidos por criminosos que chegaram em uma motocicleta de cor preta. O passageiro desceu e, de posse de uma arma de fogo, efetuou três disparos e direção aos adolescentes, mas somente o rapaz de 15 anos foi atingido com um tiro no tórax e outro no braço esquerdo, que transfixou o corpo.

Os colegas da vítima saíram ileso ex para não serem feridos, correram para dentro da residência. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e duas ambulâncias, uma básica e outra de suporte avançado, foram enviadas. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e, em seguida, encaminharam o adolescente ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável, podendo o quadro clínico dele se agravar.

Policiais militares do 2° Batalhão isolaram a área para os trabalhos do perito criminalística e, em seguida, colheram as informações para tentar procurar pelos acusados, mas nenhum suspeito foi encontrado até o fechamento desta matéria.

Ainda segundo informações da polícia, o adolescente é inocente e não faz parte de nenhuma organização criminosa.

O caso segue inicialmente sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Esquipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Por: Na Hora da Noticia

