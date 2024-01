HORÓSCOPO – 18.01.24

Os capricornianos são um tanto quanto introvertidos e tímidos e como tal dificilmente dão a conhecer seus sentimentos. Apesar da dificuldade em transmitir seus sentimentos você, como todo mundo, tem necessidade de afeto e precisa transmitir essa necessidade às pessoas que ama ou não o receberá. Você não gosta de transmitir abertamente seus sentimentos e também não gosta que as pessoas que o amem sejam muito melosas e sentimentais.

Quem nasceu hoje

A vida vai apresentar boas oportunidades. Conseguirá passar para as pessoas a sua força interior. Alcançará destaque no mundo profissional. Seu espírito será destemido, não teme enfrentar os problemas de frente. É maleável, carismático e romântico.

Alerta

Os taurinos acordam no alerta, e a indicação é para manter a rotina durante este período negativo. Evite discussões com as pessoas à sua volta. Adie mudanças no trabalho e gastos que possam comprometer as finanças. Saúde em baixa.

Áries – Você sai cedo do alerta, a Lua no seu signo traz oportunidades de quebrar a rotina. Novidades no trabalho, abertura para compras e apoio da família em questões financeiras. Sensualidade com o seu amor. C. 759 M. 2737

Touro – O dia é de alerta, a Lua desfavorece novas ações, o ideal é adiar viagens, compras, decisões no lar e mudanças no trabalho. Não discuta com seu amor. Muitos desafios e poucas soluções. Cuide da saúde. C. 235 M. 0574

Gêmeos – Seu trabalho esta descontraído e você conseguirá resolver uma porção de problemas, até os domésticos. Evite a ansiedade, modere alimentação. A família transmite segurança. Amor com paixão. C. 448 M. 3689

Câncer – Nesta fase você deve ser participativo com a família. A convivência pode ser tranquila. O trabalho e finanças caminham bem e há chances de conseguir novos ganhos. Conte com Capricórnio. C. 096 M. 1428

Leão – O período é especial no trabalho, chances de resolver todos problemas e conquistar o equilíbrio financeiro. Reconciliação com velha amizade. Intuição forte para negociar. Paz em família. Amor com paixão. C. 902 M. 4351

Virgem – A fase indica chances de resolver um problema que incomoda seus negócios, ainda mais os que envolvem a família. Sorria e se acerte com o seu amor. Tente na loteria. Conte com Escorpião e Câncer. C. 671 M. 9107

Libra – O trabalho estará agradável, a família traz mais compreensão. O dia será de muita paz. Positivo para compras domésticas. Lucro com artigos de moda, ligados à arte, beleza e joias. Dê apoio a Touro. C. 815 M. 6956

Escorpião – Você terá todo apoio que precisa no trabalho e negócios. A fase é agradável e, pode esperar boa entrada de dinheiro. Conseguirá resolver questão pendente no lar. Paciência com o seu amor. C. 604 M. 1383

Sagitário – A fase pede que fuja do baixo astral, não há motivos. As condições financeiras tendem a crescer e haverá novos caminhos no trabalho e negócios. Satisfação com sócios e no lar. Amor agitado. C. 386 M. 7697

Capricórnio – A cada dia que passa você tem a seu favor a presença de planetas que o beneficiam. O setor afetivo é o único que deve cuidar. Dia 24, Vênus passa a proteger o amor e finanças. C. 973 M. 5844

Aquário – Você ainda tem um período para se cuidar, o Sol na sua desfavorável 12ª casa, indica problemas dos mais variados. Seja prestativo com a família e dê apoio ao seu amor. Evite mudanças no trabalho. C. 520 M. 4262

Peixes – A influência do Sol indica chances de resolver uma porção de problemas profissionais. Apenas deve evitar abrir espaço para os invejosos. Lucros com Gêmeos e Câncer. Saúde ótima. C. 167 M. 2010

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram