Populares começaram a saquear a carga de carne da carreta e a Polícia Rodoviária Federal foi chamada

O gravíssimo acidente que deixou uma motorista presa nas ferragens aconteceu no início da noite da última quarta-feira (17) na BR-364, em frente a Vila Princesa, em Porto Velho (RO).

Conforme as informações apuradas no local, uma carreta baú tombou fora da rodovia após uma batida de frente com um carro Fiat Strada. A motorista do carro pequeno ficou presa nas ferragens. Ela seguia sentido Jaci-Paraná e a carreta vinha para a capital.

Equipes do Corpo de Bombeiros com o equipamento de desencarceramento foram ao local retirar a mulher dos destroços. Ela foi socorrida para o hospital João Paulo II com fratura no braço e outros ferimentos pelo corpo. O condutor da carreta não saiu ferido.

Populares começaram saquear a carga de frango da carreta e a Polícia Rodoviária Federal foi chamada junto com a Polícia Militar para contê-los.

