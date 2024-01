O crime deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro (DEHS)

Um homem não identificado, foi torturado por membros de uma facção criminosa dentro da sua casa, na noite da última quarta-feira (17) no beco da Prosperidade, bairro Compensa, zona oeste da capital. Vítima saiu de casa para pedir ajuda e acabou morrendo ao cair em um igarapé do bairro.

De acordo com informações, membros de uma facção criminosa invadiram a casa do homem e o torturaram. Após as agressões, os criminosos fugiram e o homem, gravemente ferido, tentou escapar da casa. No entanto, em decorrência dos ferimentos, ele acabou caindo no igarapé e foi a óbito. Uma corda foi enrolada no pescoço da vítima.

A equipe do Departamento Técnico Científico (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo.

O crime deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro (DEHS).

Fonte: D24am

