O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), concluiu nesta semana os serviços de reforma na área do deck do Calçadão da Gameleira, bem como avançou nas obras do calçamento em frente ao Novo Mercado Velho, ambos em Rio Branco.

As obras recuperam os espaços públicos que reúnem milhares de acreanos e visitantes nacionais e internacionais. Os pontos turísticos contam com diversos estabelecimentos comerciais às margens do Rio Acre.

De acordo com a fiscal de obra da Seop, Ana Fernandes, a parte do deck da Gameleira está devidamente concluída e segura para proporcionar lazer às pessoas. “Realizamos a manutenção do deck, inclusive da fundação, e substituímos as coberturas dos quiosques”, explicou a engenheira civil.

No calçamento do Mercado Velho, os serviços já asseguraram a recomposição de paginação de piso e o nivelamento de grande parte dos trechos que sofreram com a erosão provocada pela enchente do Rio Acre.

Proprietário de um estúdio de tatuagem no Calçadão do Mercado Velho, Emerson Assunção aprovou a obra que recuperou a área. “Antes da reforma estava difícil o acesso do cliente, como a calçada estava bem reduzida, muito quebrada, e as pessoas tinham medo de cair. Agora, com calçada nova de tijolo, voltou ao padrão mais largo, contribuindo também para ganharmos mais clientes”, relatou o empresário, mais conhecido como Aranha Tattoo.

O estudante universitário Carlos Eduardo Santos, enquanto observava o Rio Acre com os amigos, ressaltou que a estrutura revitalizada motivou o grupo a passear no Calçadão do Mercado Velho. “Do ponto de vista arquitetônico ficou bonito, confortável e seguro andar por aqui. É agradável passar um tempo neste lugar histórico e com muita relevância cultural”, frisou.

No largo onde fica a feira da Economia Solidária, as obras estão em fase de conclusão. Para Maria de Jesus Alves de Souza, que trabalha há 15 anos no Calçadão do Mercado Velho, a obra será benéfica para os comerciantes.

“Vai melhorar 100% as nossas condições de trabalhar aqui, aumentar nossa clientela e ter mais espaço para o nosso público olhar o Rio Acre. Quero agradecer ao governador por nos atender e ajeitar o calçadão para nós. São várias famílias que sobrevivem daqui”, comemorou.

Felipe Hid – Agência de Noticias do Acre

