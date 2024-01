A Caixa Econômica Federal inicia os pagamentos do Bolsa Família 2024 nesta quinta-feira (18). Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 1. (veja mais abaixo o calendário completo)

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o benefício será pago durante os últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada — com exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado.

O Bolsa Família prevê o pagamento de, no mínimo, R$ 600 por família. Há também os adicionais de:

R$ 150 por criança de até 6 anos;

R$ 50 por gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos;

R$ 50 por criança de até seis meses.

Confira o calendário do Bolsa Família para janeiro de 2024:

Final do NIS: 1 – pagamento em 18/1

Final do NIS: 2 – pagamento em 19/1

Final do NIS: 3 – pagamento em 22/1

Final do NIS: 4 – pagamento em 23/1

Final do NIS: 5 – pagamento em 24/1

Final do NIS: 6 – pagamento em 25/1

Final do NIS: 7 – pagamento em 26/1

Final do NIS: 8 – pagamento em 29/1

Final do NIS: 9 – pagamento em 30/1

Final do NIS: 0 – pagamento em 31/1

Ao longo do ano, a previsão de pagamentos é:

Fevereiro: de 16/2 a 29/2;

Março: de 15/3 a 28/3;

Abril: de 17/4 a 30/4;

Maio: de 17/5 a 31/5;

Junho: de 17/6 a 28/6;

Julho: de 18/7 a 31/7;

Agosto: de 19/8 a 30/8;

Setembro: de 17/9 a 30/9;

Outubro: de 18/10 a 31/10;

Novembro: de 14/11 a 29/11;

Dezembro: de 10/12 a 23/12.

Veja abaixo perguntas e respostas sobre o Bolsa Família.

Quem pode receber o Bolsa Família?

A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa.

Para se enquadrar do programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família.

Os beneficiários também precisam arcar com contrapartidas, como:

manter crianças e adolescentes na escola;

fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes);

manter as carteiras de vacinação atualizadas.

Onde se cadastrar?

Os beneficiários precisam se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) — principal instrumento do governo federal para a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais — e aguardar uma análise de enquadramento.

Estar no Cadastro Único não significa a entrada automática nos programas sociais do governo, uma vez que cada um deles tem regras específicas. Mas o cadastro é pré-requisito para que a inscrição seja avaliada.

VEJA COMO FAZER O CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL

Como sacar o Bolsa Família?

Os beneficiários recebem e podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa TEM e internet banking. Assim, não é necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal — que é responsável pelo pagamento do Bolsa Família — para realizar o saque.

Segundo a Caixa, os beneficiários também podem utilizar o cartão do programa para realizar compras nos estabelecimentos comerciais, por meio da função de débito.

Além disso, há a opção de realizar saques nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, além das agências da Caixa.

Por André Catto, g1

